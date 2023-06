GENOMIQUE | THERAPIES CELLULAIRES ET GENIQUES | BIOPRODUCTION

Genomic Vision conclut un accord technologique avec The Institute of Cancer Research, Londres

Le scanner de fluorescence avancé de Genomic Vision, FiberVision ® S , et le nouveau logiciel FiberSmart ® , au service de la recherche à l’IC R , The Institute of Cancer Research

Une v alidation supplémentaire de s technologies et applications logicielles de Genomic Vision , accél é r a nt les résultats de la recherche et du développement

Un accord visant à fournir des revenus annuels récurrents provenant de la vente de consommables associés à FiberVision®S et FiberSmart®

Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), une société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et des services pour la caractérisation précise des séquences d’ADN, annonce aujourd’hui un accord avec The Institute of Cancer Research, Londres, pour l’achat des produits FiberVision®S et FiberSmart® de la Société. L’accord comprend un paiement initial unique avec la possibilité de revenus récurrents supplémentaires provenant de la vente de produits consommables liés à FiberVision®S et FiberSmart®.

L’ICR est un organisme de recherche de premier plan se consacrant à la compréhension des causes et des mécanismes du cancer, au développement de nouvelles approches thérapeutiques et à l’amélioration des résultats pour les patients. FiberVision®S et FiberSmart® seront utilisés par les scientifiques de l’ICR pour accélérer les activités de recherche sur le cancer afin d’obtenir des informations moléculaires sur des processus biologiques complexes, dont les résultats se traduiront par des applications cliniques.

FiberVision®S est un scanner à fluorescence de pointe pour le peignage moléculaire, développé pour l’analyse de molécules d’ADN uniques dans les applications de recherche en sciences de la vie. FiberSmart® utilise des algorithmes d’IA avancés pour l’analyse des Replication Combing Assays (RCA), la méthode propriétaire de Genomic Vision pour la visualisation directe de la cinétique de réplication de l’ADN au niveau de la molécule unique. Ensemble, ces applications sont des outils essentiels pour le développement de nouveaux médicaments.

L’oncologie est un domaine de recherche très compétitif, en raison de l’augmentation de l’incidence du cancer dans le monde. Le suivi des caractéristiques de l’instabilité génomique, caractérisant le développement du cancer, est essentiel pour mieux comprendre ces mécanismes moléculaires complexes. Depuis plusieurs années, l’analyse des fibres d’ADN (RCA) s’est imposée comme l’approche de référence pour déchiffrer le métabolisme global de l’ADN et, plus précisément, pour évaluer le stress de réplication induit par tout agent génotoxique, tel que les composés de chimiothérapie anticancéreuse et les radiothérapies. En fournissant des services uniques à valeur ajoutée, Genomic Vision aide la communauté scientifique à acquérir des connaissances moléculaires sur ces processus biologiques complexes et à optimiser le développement de médicaments en conséquence.

Aaron Bensimon, Président du Directoire de Genomic Vision, a commenté : « Nos technologies propriétaires offrent une valeur ajoutée significative au processus de découverte de médicaments. Nos services contribuent à réduire les risques liés au développement, à raccourcir les délais, à minimiser les coûts et, en fin de compte, à optimiser les résultats pour les patients et les entreprises. Notre liste croissante de clients dans l’industrie et le monde universitaire, y compris l’ICR, réputé pour son excellence en matière de découverte de médicaments, en est la preuve. Nous nous réjouissons de travailler avec l’ICR et de jouer un rôle dans les futures percées scientifiques. »

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie développant des produits et des services pour la caractérisation précise des modifications du génome. Nous fournissons des solutions intégrées d’analyse génomique de haute précision pour améliorer le contrôle de la qualité et les normes de la bioproduction, et des thérapies géniques. Grâce à la technologie du peignage moléculaire et à l’intelligence artificielle, la société fournit des mesures quantitatives et robustes nécessaires à la caractérisation fiable des lignées cellulaires transformées et à la prédiction de leurs performances, en particulier dans le contexte des processus de bio-fabrication et des thérapies géniques. La technologie de peignage moléculaire de Genomic Vision a d’autres applications dans le développement de médicaments ciblant la réplication de l’ADN et les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN, en visualisant la cinétique de réplication ainsi que le maintien de la longueur des télomères. Genomic Vision, dont le siège se trouve à Bagneux, près de Paris, est une société publique cotée au compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris (Euronext : GV – ISIN : FR0011799907).

Pour plus d’informations, consultez www.genomicvision.com

A PROPOS DE L’ICR

The Institute of Cancer Research, Londres, est l’un des instituts de recherche sur le cancer les plus influents au monde, avec un palmarès exceptionnel remontant à plus de 100 ans. Environ 800 scientifiques travaillent à l’ICR sur l’ensemble du spectre de la recherche sur le cancer, de la biologie fondamentale du cancer aux essais cliniques. L’ICR s’est classé deuxième dans REF 2021, l’évaluation complète la plus récente de la qualité de la recherche réalisée par le gouvernement britannique, pour la qualité et l’impact globaux de la recherche, et premier en sciences biologiques.

L’ICR est également l’une des institutions universitaires les plus performantes au monde en matière de collaboration avec l’industrie et est particulièrement réputé pour son excellence en matière de découverte de médicaments. Les chercheurs du Centre for Cancer Drug Discovery de l’ICR ont découvert 21 médicaments candidats depuis 2005, dont 13 ont fait l’objet d’essais cliniques, en collaboration avec des partenaires de l’industrie. L’abiratérone (Zytiga®), médicament vedette, a été découvert et initialement développé à l’ICR, et la science de l’ICR a également étayé le développement de l’Olaparib (Lynparza®), inhibiteur PARP de premier plan, dans les cancers mutants BRCA.

L’ICR et son partenaire hospitalier The Royal Marsden NHS Foundation Trust sont classés ensemble parmi les quatre premiers centres de recherche et de traitement du cancer dans le monde, et leur unité commune de développement de médicaments est la première unité d’essais de phase I axée sur l’oncologie au Royaume-Uni. L’ICR est également un prestataire de services d’enseignement supérieur de renommée internationale grâce à ses programmes d’études postuniversitaires.

