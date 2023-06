GENOMIQUE | THÉRAPIES CELLULAIRES ET GÉNIQUES | BIOPRODUCTION

Genomic Vision présente sa nouvelle orientation stratégique

Faire progresser l’analyse génomique dans la bioproduction, les thérapies cellulaires et géniques et la découverte de médicaments

Mettre en p riorité l’innovation pour le contrôle qualité tout au long du cycle de la bioproduction

Lancement d’un logiciel d’analyse basé sur l’Intelligence Artificielle (IA) et développement d’une plateforme technologique de nouvelle génération pour accélérer et simplifier l’analyse génomique à haut débit

Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), une société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et des services pour la caractérisation précise des séquences d’ADN, présente sa nouvelle orientation stratégique.

Forte de sa nouvelle équipe de direction, Genomic Vision s’engage à fournir des solutions génomiques de pointe jouant un rôle fondamental dans le contrôle qualité et les normes de bioproduction, pour soutenir le développement de thérapies cellulaires et géniques. La Société s’appuie sur sa technologie de peignage moléculaire (Molecular Combing Technology – MCT) afin de capitaliser sur la forte croissance de la demande de solutions précises, rapides et accessibles pour la caractérisation du génome. Elle se concentre sur les domaines suivants :

Bioproduction – une caractérisation complète du matériel génétique conformément aux exigences de contrôle qualité pour la bioproduction.

Thérapies cellulaires et géniques – contrôle de la qualité et de la sécurité, et prédiction des performances des lignées cellulaires à l’aide de l’IA afin d’assurer la conformité ; limiter les risques de développement potentiels, raccourcir les délais, réduire les coûts et optimiser les résultats.

Découverte de médicaments – identification précoce pour évaluer l’efficacité des traitements oncologiques ciblant la réplication et/ou la réparation de l’ADN.

La Société poursuit ses objectifs stratégiques, dont le développement de la plateforme MCT de nouvelle génération en partenariat avec Cambridge Consultants. Cette nouvelle plateforme, utilisant une technologie fluidique miniaturisée, permet une expérience utilisateur plus simple, tout en réduisant les délais d’analyse, en automatisant le traitement des échantillons et en améliorant significativement la capacité de traitement de l’information. La Société a pour objectif de lancer sa plateforme technologique de nouvelle génération en fin d’année 2024. Cette dernière facilitera la transition vers un business model mixte à revenus récurrents, basé sur les produits, les consommables et des accords de partenariats industriels.

Grâce à la puissance de l’IA, Genomic Vision améliore la précision et l’adaptabilité de l’analyse génomique, accélère sa réalisation de 30% et réduit les marges d’erreur de 50%. FiberSmart® est un logiciel d’analyse de données qui s’appuie sur des algorithmes d’IA avancés pour analyser les résultats du test RCA (Replication Combing Assays). Lancé début mars 2023, FiberSmart® a été testé et validé par AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN), et l’Institut Fritz Lipmann, en Allemagne. Il propose des améliorations notables en termes de vitesse et de précision de l’analyse des données par rapport aux solutions logicielles existantes tout en fournissant une analyse prédictive avec un degré de précision de 95% grâce à l’IA.

Cette stratégie couplant l’IA et la génomique, soutenue par des partenariats stratégiques, place la Société à l’avant-garde de l’industrie de la génomique, un marché global qui devrait atteindre 62,9 milliards $ d’ici 2028. Tournée vers l’avenir, Genomic Vision prouve son engagement à participer à la révolution de la génomique menée grâce à l’IA, lui permettant d’être l’un des précurseurs de cette industrie à forte croissance. Le marché adressable par la technologie de Genomic Vision et ses services associés est estimé à 4,8 milliards $ avec une croissance annuelle moyenne à deux chiffres.

Pour développer davantage les applications potentielles de technologie d’analyse de l’ADN, Genomic Vision a lancé un programme scientifique de quatre ans en collaboration avec le Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille. Ce programme, lancé en 2022, se concentre sur le développement de tests de diagnostic compagnons à l’aide de la technologie TeloSizer® de Genomic Vision, une méthode novatrice pour la mesure de haute précision de la longueur et de la distribution des télomères. Cette technologie peut révéler des liens entre la longueur des télomères et la survenue et la sévérité de maladies comme le cancer et les maladies liées à l’âge. La collaboration est en cours et des résultats sont attendus d’ici la fin du programme, en 2026.

En plus du développement de la prochaine génération de technologies, Genomic Vision accroît son engagement auprès des institutions académiques et de l’industrie, afin de dynamiser le développement de sa plateforme et d’améliorer sa portée dans l’écosystème de la bioproduction. À ces fins, Genomic Visions a le plaisir d’annoncer que sa technologie novatrice a été confirmée comme extrêmement précise pour son analyse quantitative des événements génomiques jusqu’à 10 kilobases par l’Institut National Américain des Normes et de la Technologie (NIST) en février 2023. En outre, la Société a adhéré à l’association France BioLead en avril 2023, lui donnant accès à un réseau de leaders de l’industrie et à de nombreuses opportunités de partenariats potentiels dans le secteur de la bioproduction.

Aaron Bensimon, Président du Directoire de Genomic Vision, déclare : « Genomic Vision s’engage à fournir des solutions génomiques de pointe améliorant le contrôle qualité et les normes de bioproduction des thérapies géniques avancées. Grâce à la quantification et à la visualisation de l’ADN (molécule unique), notre technologie de peignage moléculaire facilite l’analyse des modifications fonctionnelles et structurelles du génome, permettant d’obtenir des résultats précis pour les lignes de cellules créées par l’ingénierie génétique. Avec nos partenaires et nos clients, nous voulons libérer tout le potentiel des thérapies avancées, avec comme objectif ultime, améliorer la vies des patients et permettre des révolutions dans la recherche génomique. »

Florence Allouche, Présidente du Conseil de Surveillance de Genomic Vision, déclare : « Notre plan stratégique et les développements de notre technologie de nouvelle génération sont en place. Genomic Vision est donc bien positionnée pour capitaliser sur l’augmentation de la demande pour des thérapies avancées ciblées. Nous tiendrons le marché informé de nos prochains progrès. »

À PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie développant des produits et des services dédiés à l’analyse structurelle et fonctionnelle des modifications du génome, ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications ; en particulier dans les technologies d’édition du génome et dans les procédés de Bioproduction. Les produits et services exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l’intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l’ADN dans le génome. Ces produits et services sont également utilisés pour analyser la réplication de l’ADN dans les cellules, notamment pour étudier, analyser et améliorer des médicaments anticancéreux. Installée à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV – ISIN : FR0011799907).

Pour plus d’informations, consultez www.genomicvision.com

