GENOMICS | CELL & GENE THERAPIES | BIOPRODUCTION

Genomic Vision renforce sa direction en accueillant Frédéric Hammel au poste de Directeur des Opérations

Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), une société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génomes, annonce la nomination de Frédéric Hammel au poste de Directeur des Opérations, afin de renforcer sa direction.

Frédéric, biologiste de formation (ENS, MBA du Collège des Ingénieurs), est un Dirigeant reconnu, avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la santé. Avant de rejoindre Genomic Vision, il a été Directeur Général d’Ethera, un fabricant de produits d’analyse de la qualité de l’air. Avant cela, il a été Directeur Général de Platine Pharma Services SAS (société dont le groupe Bio Mérieux a depuis fait l’acquisition), société de services analytiques spécialisée dans le suivi de la réponse immunitaire de patients en essais clinique (CRO), ainsi que sur TxCell, société de biotechnologie développant des immunothérapies cellulaires. Chez Genomic Vision, Frédéric sera en charge de la gestion de tous les aspects opérationnels de la société.

Frédéric Hammel, Directeur des Opérations de Genomic Vision, déclare : « Je suis très heureux d’intégrer l’équipe dynamique de Genomic Vision, qui s’engage à apporter l’excellence à ses clients, en particulier dans ce momentum, où la robustesse de la technologie ouvre de nouvelles opportunités d’application.»

Frédéric sera soutenu par la nouvelle Directrice des Ressources Humaines, Claire Fleury, engagée depuis plus de 20 ans dans les Ressources Humaines. Diplômée d’un Master en Sciences Humaines et Sociales, complété d’un Master d’Etudes avancées en Management, elle supervisera les ressources humaines de Genomic Vision.

Claire Fleury, Directrice des Ressources Humaines chez Genomic Vision, déclare : « Rejoindre Genomic vision, c’est avoir la conviction que tout est possible, que les ressources sont là où nous cherchons et entreprenons. Je suis enchantée d’accompagner les équipes de la société : des équipes expertes, dynamiques et positives s’inscrivant dans le déploiement de projets innovants au service de la santé. »

Aaron Bensimon, Président Directeur Général de Genomic Vision, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Claire et Frédéric dans l’équipe de direction de Genomic Vision. Ils nous aideront à créer une entreprise forte et à fournir des solutions d’analyse génomique d’exception pour nos clients. Frédéric apporte sa connaissance en biotechnologie et son expérience dans le secteur des thérapies innovantes, un avantage certains pour nos équipes. En parallèle, nous accueillons Claire avec grand plaisir. Elle jouera un rôle crucial pour soutenir nos effectifs et leur permettre de réaliser leur plein potentiel. »

À propos de Genomic Vision

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie développant des produits et des services dédiés à l’analyse structurelle et fonctionnelle des modifications du génome, ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications; en particulier dans les technologies d’édition du génome et dans les procédés de Bioproduction. Les produits et services exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l’intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l’ADN dans le génome. Ces produits et services sont également utilisés pour analyser la réplication de l’ADN dans les cellules, notamment pour étudier, analyser et améliorer des médicaments anticancéreux. Installée à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV – ISIN : FR0011799907).

Pour plus d’informations, consultez www.genomicvision.com

Genomic Vision

Aaron Bensimon

PDG

T : +33 1 49 08 07 51

E-mail : [email protected] Consilium Strategic Communications Relations internationales avec les investisseurs et communications stratégiques T : +44 (0) 20 3709 5700 [email protected] Ulysse Communication Relations de presse Bruno Arabian T : +33 1 42 68 29 70 [email protected] NewCap

Relations avec les investisseurs

T : +33 1 44 71 94 94

Email : [email protected]

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

DÉCLARATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives implicites ou explicites concernant Genomic Vision et ses activités. Ces déclarations sont basées sur des suppositions que Genomic Vision considère comme raisonnables. Cependant, rien ne peut garantir que ces déclarations prospectives se vérifieront. Elles sont exposées à de nombreux risques, dont les risques détaillés à la section « Facteurs de risque » du document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF le 14 avril 2022 (numéro de référence R.22-0293) mis à jour par l’amendement déposé auprès de l’AMF le 20 mai 2022 (numéro de référence D.22-0293-A01), disponible sur le site Web de Genomic Vision (www.genomicvision.com), ainsi qu’à l’évolution des conditions économiques, des marchés financiers et des marchés dans lesquels Genomic Vision est implantée. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont également assujetties aux risques encore inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas encore comme substantiels. La matérialisation de tout ou partie de tels risques pourrait faire varier substantiellement les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réussites de Genomic Vision par rapport aux déclarations prospectives.

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent en aucun cas une offre ou une invitation à vendre ou à souscrire, ni une sollicitation ou un ordre d’achat ou de souscription aux actions de Genomic Vision dans tout pays, et ne doivent pas être compris comme tels. La distribution du présent communiqué de presse dans certains pays peut être contraire aux lois en vigueur. Les personnes en possession de ce communiqué de presse doivent s’informer sur les restrictions locales et les respecter, le cas échéant.