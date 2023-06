GENOMIQUE | THERAPIES CELLULAIRES ET GENIQUES | BIOPRODUCTION

Genomic Vision conclut un accord de distribution avec CliniSciences

Un accord de distribution exclusif pour accélérer la commercialisation des produit s Genomic Vision sur les principaux marchés européens

L’accord donne accès aux canaux de distribution établis de CliniSciences, à sa base de clients et à sa présence directe sur le marché dans plus de 15 pays européens

L’accord réaffirme la nouvelle stratégie de Genomic Vision axée sur la découverte de médicaments et la bioproduction

Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, – la “Société”), une société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et des services pour la caractérisation précise des séquences d’ADN, a le plaisir d’annoncer un accord de distribution européen exclusif avec CliniSciences.

CliniSciences est un des principaux distributeurs européens de produits et de services innovants dans le domaine de la recherche en sciences de la vie, et plus particulièrement en oncologie. CliniSciences et Genomic Vision travailleront en étroite collaboration pour tirer parti de leurs ressources respectives, de leur connaissance du secteur et de leurs relations avec les clients. L’accord permet à Genomic Vision d’offrir sa technologie, ses produits et ses services innovants dans 15 pays européens, étendant ainsi la portée de ses solutions génomiques de pointe sur ces marchés clés.

La collaboration avec CliniSciences s’inscrit directement dans la stratégie recentrée de Genomic Vision. En utilisant les vastes réseaux de distribution de CliniSciences, Genomic Vision est prête à élargir la portée de ses solutions génomiques. Cette avancée stratégique va non seulement renforcer la capacité de Genomic Vision à améliorer les normes de bioproduction, mais aussi favoriser la progression des thérapies cellulaires et géniques avancées. Elle souligne l’engagement de Genomic Vision à fournir une caractérisation génomique précise à grande échelle, en encourageant l’innovation et l’excellence dans ce domaine.

En dehors de l’Europe, Genomic Vision continuera à commercialiser ses produits et services de manière indépendante. Cela permettra à la société de maintenir ses canaux de distribution existants et les relations établies avec ses clients dans le monde entier. En garantissant une expérience transparente à sa clientèle mondiale, l’entreprise peut continuer à servir les chercheurs, les cliniciens et les autres parties prenantes avec le même niveau de qualité et de fiabilité que celui qu’ils attendent de Genomic Vision.

Aaron Bensimon, Président du Directoire de Genomic Vision, a déclaré : « Ce partenariat avec CliniSciences est un pas décisif dans l’avancement du pivot stratégique de Genomic Vision vers la bioproduction et la découverte de médicaments. Notre collaboration réunit des ressources partagées, une connaissance approfondie de l’industrie et des relations solides avec les clients afin d’améliorer l’adoption des produits de Genomic Vision dans toute l’Europe. En exploitant les canaux de distribution bien établis de CliniSciences, nous sommes en mesure d’étendre la portée de nos technologies innovantes de manière plus efficace. Nous sommes optimistes quant au potentiel de ce partenariat et nous sommes impatients de rendre compte de nos progrès à l’avenir. »

Tushendan Rasiah, directeur général de CliniSciences, a commenté : « Grâce à cet accord de distribution avec Genomic Vision, CliniSciences renforce sa position de leader commercial dans le domaine des produits et services de pointe pour la recherche en sciences de la vie. Nous sommes ravis d’élargir notre offre de produits dans deux domaines principaux. Nous mettons l’accent sur le contrôle qualité des cellules génétiquement modifiées utilisées dans la production de protéines recombinantes, tout comme dans le domaine de la thérapie génique et cellulaire. Enfin, les nouveaux tests de dépistage pour les médicaments oncologiques, y compris les médicaments DDR, ouvrent la voie à une approche de médecine personnalisée. »

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie développant des produits et des services pour la caractérisation précise des modifications du génome. Nous fournissons des solutions intégrées d’analyse génomique de haute précision pour améliorer le contrôle de la qualité et les normes de la bioproduction, et des thérapies géniques. Grâce à la technologie du peignage moléculaire et à l’intelligence artificielle, la société fournit des mesures quantitatives et robustes nécessaires à la caractérisation fiable des lignées cellulaires transformées et à la prédiction de leurs performances, en particulier dans le contexte des processus de bio-fabrication et des thérapies géniques. La technologie de peignage moléculaire de Genomic Vision a d’autres applications dans le développement de médicaments ciblant la réplication de l’ADN et les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN, en visualisant la cinétique de réplication ainsi que le maintien de la longueur des télomères. Genomic Vision, dont le siège se trouve à Bagneux, près de Paris, est une société publique cotée au compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris (Euronext : GV – ISIN : FR0011799907).

Pour plus d’informations, consultez www.genomicvision.com

A PROPOS DE CLINISCIENCES

Le groupe CliniSciences est un distributeur européen de réactifs et d’équipements pour la recherche scientifique et le diagnostic médical. Il assiste quotidiennement plus de 350 000 clients grâce à ses 130 employés répartis dans 15 pays, dont la majorité sont des scientifiques, pour la plupart titulaires d’un doctorat en sciences. CliniSciences a plus de 40 ans d’expérience dans le domaine du diagnostic oncologique avec une large gamme de produits de diagnostic in vitro fabriqués par des partenaires reconnus pour la qualité de leurs produits. L’objectif de CliniSciences est de contribuer au développement de l’innovation scientifique dans le monde en participant à la promotion des inventions issues des laboratoires, notamment dans le domaine de l’oncologie.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.clinisciences.com

DECLARATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2023, sous le numéro d’enregistrement D. 23-0383, disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Genomic Vision a mis en place un financement sous forme d’OCABSA avec son partenaire financier. Les actions, résultant de la conversion ou de l’exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché, ce qui est susceptible de créer une pression baissière sur le cours de l’action ainsi qu’une dilution.

Les actionnaires sont donc susceptibles de subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action de la société. La société a réalisé plusieurs opérations de financement dilutif, les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d’investir dans les titres de la société.