Autorisation de mise sur le marché françaises de IOPIDINE® 1 % (Apraclonidine) transférée à Essential Pharma en adéquation avec les besoins médicaux et la stratégie d’expansion de l’entreprise

Une publication de la Haute Autorité De Santé (HAS)1 suggère que la Trabéculoplastie Laser Sélective (SLT) peut être indiquée comme une option thérapeutique importante pour la prise en charge du glaucome à angle ouvert

Agonistes des récepteurs alpha 2 adrénergiques tels que Iopidine 1% (apraclonidine) indiqués pour contrôler ou prévenir une pression intraoculaire post-chirurgicale élevée après SLT (1,2)

Zug, Switzerland & Egham, UK – 19 Janvier 2023 – Essential Pharma, un groupe pharmaceutique international spécialisé dont l’objectif est de garantir aux patients un accès durable à des produits pharmaceutiques à faible volume et cliniquement bien établis dans des domaines thérapeutiques clés, annonce avoir finalisé le transfert de l’autorisation de mise sur le marché française de IOPIDINE® 1% (apraclonidine), suite à son acquisition du produit auprès de Novartis en décembre 2021.

IOPIDINE 1% est recommandé pour une utilisation avant et après une intervention au laser au niveau du segment antérieur de l’œil, notamment une trabéculoplastie sélective au laser (SLT)2, une forme largement utilisée de chirurgie oculaire au laser recommandée dans les directives de traitement en France et en Europe3. Conformément aux recommandations émises par la HAS en 20221, la SLT est une stratégie thérapeutique de 1ère intention chez certains patients (réticences du patient aux collyres, choix du patient, intolérance prévisible, risque de mauvaise adhésion…) pour le traitement du glaucome à angle ouvert.

L’acquisition de cette thérapie établie de longue date vendue sur plus de 20 marchés mondiaux, dont plusieurs pays de l’UE ainsi que le Canada, l’Australie et le Japon, est conforme à l’engagement d’Essential Pharma d’assurer un approvisionnement durable en médicaments spécialisés essentiels aux patients. L’acquisition démontre également les fortes capacités d’intégration d’Essential Pharma pour les produits nouvellement acquis et souligne la stratégie du groupe d’être un partenaire de confiance pour les sociétés pharmaceutiques régionales et mondiales qui cherchent à rationaliser leurs portefeuilles sur les marchés internationaux.

Steen Vangsgaard, CEO d’Essential Pharma, a déclaré : “Nous sommes ravis d’avoir finalisé le transfert d’AMM, nous permettant d’assurer la continuité de l’approvisionnement en IOPIDINE® pour les patients en France. Nous répondons ainsi à un besoin vital pour les milliers de patients opérés au laser du glaucome à angle ouvert, première cause de cécité irréversible, chaque année en France. Nous sommes également ravis que Novartis nous ait choisis comme partenaire de confiance pour son désinvestissement, ce qui souligne l’expertise et l’engagement d’Essential Pharma à assurer un approvisionnement structuré et à long terme de médicaments établis.”

La spécialité pharmaceutique IOPIDINE® 0.5%, indiquée dans le traitement additionnel à court terme du glaucome chronique chez les patients recevant un traitement médical à la dose maximale tolérée et nécessitant une réduction supplémentaire de la pression intra-oculaire (PIO) afin de retarder le traitement au laser ou le traitement chirurgical4, a également fait l’objet du transfert de son AMM française auprès de ESSENTIAL PHARMA.

1. Diagnostic et prise en charge de l’hypertonie oculaire et du glaucome primitif à angle ouvert. Jan.22. Consultable sur la page https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco350_recommandations_glaucome_2_03_2022_2022-03-02_15-32-6_448.pdf.

Consulté en Dec.22

2. IOPIDINE® 1% Résumé des Caractéristiques du Produit.

3. Terminology and guidelines for glaucoma (5th ed). European glaucoma society. Available at https://www.eugs.org/eng/guidelines.asp. Consulté en Oct 2022.

4. IOPIDINE® 0,5% Résumé des Caractéristiques du Produit.

À propos d’Essential Pharma

Essential Pharma est un groupe pharmaceutique international spécialisé qui se consacre au maintien de l’accès à des produits « à risque » bien établis et essentiels aux patients dans de multiples domaines thérapeutiques. Le groupe est un partenaire important et apprécié des prestataires de soins de santé depuis plus de 20 ans en permettant aux patients d’accéder à des médicaments qui, autrement, pourraient ne pas être disponibles.

Essential Pharma opère à l’échelle mondiale, fournissant un portefeuille de plus de 150 médicaments essentiels dans de multiples domaines thérapeutiques. La stratégie de croissance d’Essential Pharma repose sur l’identification et l’acquisition de produits matures à risque auprès de grands groupes pharmaceutiques cherchant à rationaliser leurs portefeuilles de produits.

Essential Pharma est un partenaire de confiance pour plusieurs sociétés pharmaceutiques de toutes tailles avec une expérience éprouvée en matière d’intégration d’actifs, de gestion de technologies complexes et de transferts de produits tout en garantissant un approvisionnement continu et durable aux patients.

Essential Pharma entretient de solides relations avec des partenaires sur plusieurs sites de fabrication en Europe et aux États-Unis afin d’assurer la fabrication continue de ses produits selon les normes réglementaires les plus élevées.

La stratégie de croissance d’Essential Pharma est soutenue par Gyrus Capital, une société d’investissement dédiée aux investissements transformationnels dans des secteurs à croissance durable à long terme, y compris la santé.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur essentialpharmagroup.com.

Janvier 2023

