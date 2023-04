GÉNOMIQUE | THÉRAPIES CELLULAIRES & GÉNÉTIQUES | BIOPRODUCTION

Genomic Vision rejoint France BioLead pour participer au développement et à l’innovation des produits biopharmaceutiques en France.

L’intégration de Genomic Vision à France BioLead reflète la décision stratégique de la société de réorienter ses activités autour de l’innovation et l’accélération de la bioproduction .

La technologie du peignage moléculaire est un outil unique et différenciateur pour la caractérisation de cellules transformées utilisé à des fins de bioproduction.

Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, a le plaisir d’annoncer son adhésion à France BioLead.

L’Association France BioLead a été lancée officiellement en décembre 2022 par l’Etat et 15 membres fondateurs, acteurs de l’ensemble des chaînes de valeur de la bioproduction. Sa mission est de structurer, piloter, accompagner, animer et faire rayonner la filière française de bioproduction et ses acteurs. Elle a pour raison d’être de soutenir le développement des différentes chaînes de valeur technologique d’une bioproduction française souveraine et innovante sur tout le cycle de vie du biomédicament, d’assurer la disponibilité des biomédicaments pour les patients et, de construire une industrie attractive et reconnue, notamment à l’international.

Ses trois objectifs majeurs à horizon 2030 sont de : doubler la part de biomédicaments produits sur le sol français, doubler le nombre d’emplois du secteur (passer de 10 000 à 20 000 emplois), permettre l’émergence d’au moins 1 nouvelle licorne et 5 nouvelles ETI de la biotech.

Aaron Bensimon, directeur général de Genomic Vision, a commenté : « Dans le prolongement de sa nouvelle orientation stratégique dans le domaine de la bioproduction, Genomic Vision est fière de faire partie des premiers adhérents de France BioLead, association visant à accélérer le développement du secteur français de la bioproduction. Notre technologie de peignage moléculaire est un outil exclusif pour la caractérisation de cellules transformées à des fins de bioproduction et aussi de thérapies cellulaires et géniques. Nous allons travailler avec France BioLead, aux côtés des autres membres, (dont de nombreux acteurs internationaux), afin d’élever la filière française de la bioproduction au rang de leader mondial.

Notamment notre DAF, Lionel Seltz animera le groupe de travail sur le financement.»

Dans le cadre de son adhésion, Genomic Vision aura accès au réseau d’experts et de leaders de l’industrie de France BioLead, et aura la possibilité de participer à une série d’événements et d’initiatives, y compris des conférences et séminaires de l’industrie.

À PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie développant des produits et des services dédiés

à l’analyse structurelle et fonctionnelle des modifications du génome, ainsi qu’au contrôle de la qualité

et de la sécurité de ces modifications ; en particulier dans les technologies d’édition du génome et

dans les procédés de Bioproduction. Les produits et services exclusifs de GENOMIC VISION basés sur

la technologie du peignage de l’ADN et sur l’intelligence artificielle, fournissent des mesures

quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l’ADN dans le

génome. Ces produits et services sont également utilisés pour analyser la réplication de l’ADN dans

les cellules, notamment pour étudier, analyser et améliorer des médicaments anticancéreux. Installée

à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV – ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

À PROPOS DE FRANCE BIOLEAD

France BioLead, l’association pour la production de biomédicaments en France, fédère au sein d’une même filière, tous les acteurs de la bioproduction française, les industriels (Entreprises Pharmaceutiques et de Biotechnologies, CDMO, CRO, équipementiers, fournisseurs de solutions technologiques ou consommables), la recherche académique, les acteurs de la formation, l’État et les pôles de compétitivités, clusters, associations et syndicats professionnels. Son ambition est de structurer et piloter une filière unique de bioproduction française avec le soutien de l’État, pour faire de la France un leader de la bioproduction en Europe et restaurer l’indépendance et la souveraineté de la France dans ce domaine. France BioLead a été officiellement lancée en décembre 2022, en présence du ministre de Roland Lescure, Ministre délégué en charge de l’industrie, avec le soutien de François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention et de Sylvie Retailleau, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que de ses 15 membres fondateurs, acteurs de l’ensemble des chaînes de valeur de la bioproduction : ALLIS-NA, Capgemini, CEA, Clean Biologics, Enosis Santé, France Biotech, Genopole, GTP Bioways, Inserm, Leem, Merck, Polepharma, Sanofi, Servier, Thermo Fisher Scientific.

Genomic Vision

Aaron Bensimon

Président du Conseil d’administration

Tél.: +33 1 49 08 07 51

Email: [email protected] Consilium Strategic Communications Relations avec les investisseurs internationaux & Communications stratégiques Tél.: +44 (0) 20 3709 5700 [email protected] Ulysse Communication Relations Presse Bruno Arabian Tél. : +33 1 42 68 29 70 [email protected] NewCap

Relation avec les Investisseurs en France

Tél.: +33 1 44 71 94 94

Email: [email protected]

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable indices

AVERTISSEMENT

Genomic Vision a mis en place un financement sous forme d’ OCABSA avec Winance qui n’a pas vocation à rester actionnaire de la société, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l’exercice des titres.

Les actions, résultant de la conversion ou de l’exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui est susceptible de créer une forte pression baissière sur le cours de l’action ainsi qu’une forte dilution

Les actionnaires sont donc susceptibles de subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action de la société. La société a réalisé plusieurs opérations de financement dilutif, les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d’investir dans les titres de la société.

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 14 avril 2022, sous le numéro d’enregistrement D. 22-0293, mis à jour par l’amendement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 mai 2022, sous le numéro D.22-0293-A01, disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.